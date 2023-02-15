Simitçiden örnek davranış

Köprübaşı mevkisinde simitçi dükkanı işleten 32 yaşındaki Murat Sümerlioğlu, AA muhabirine, depremin olduğu gün arkadaşının, enkaz altında kalan yakınlarını kurtarmak için Hatay'a gittiğini söyledi.

Depremi yaşayan insanların yüzündeki çaresizliğin kendisini derinden etkilediğini belirten Sümerlioğlu, "Bugünkü tezgahımızın satış hasılatının tamamını depremzedelere bağışladık." dedi.

"Acılarını paylaşıyoruz"

Sümerlioğlu, ailesinin de kararını desteklediğini dile getirerek, "Yaklaşık 3 bin lira civarında bugün satışımız oldu. Akşam düzenlenen ortak yayındaki bağış kampanyasına bağışımızı yaptık. Depremzede kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşamadık ama acılarını paylaşıyoruz. Bu yaşananlar bizim de başımıza gelebilirdi." ifadelerini kullandı.