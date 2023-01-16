Sıcaklıklar artıyor, bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek
Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen halen birçok ilde yağmur ve kar görülmedi. Birçok kişi yağışlı havanın ne zaman geleceğini merak ederken Meteoroloji'den sıcaklıkların artacağı bilgisi geldi.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Kuraklık endişesi sebebiyle birçok kişi yağmur ve kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların bu hafta da mevsim normallerinin üstünde olacağını duyurdu.
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2) bekleniyor.
Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak (40-60 kg/m2) görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul'da sıcaklık hafta ortasında yükselecek
İstanbul haftaya sisli ve puslu başlayacak. Hafta başında 11 derece civarında olacak sıcaklıklar hafta ortalarında 18 dereceye kadar yükselecek.
Sıcaklık bazı illerde 21 dereceye çıkacak
Yeni haftada yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hakim olacak.
Meteoroloji'nin haftalık yayımladığı haritalarda bu hafta Marmara'da bazı kentlerde sıcaklıklar 20-21 dereceye kadar yükselecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|18
|20
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Sevilla
|17
|15
|19. Cadiz
|16
|15
|20. Elche
|16
|4