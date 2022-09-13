Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk 80 yaşında vefat etti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.