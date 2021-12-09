Şehidin cenazesi baba ocağına getirildi
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya gönderilen Ceylan'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye götürüldü. Şehit Ceylan'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve vatandaşlar karşıladı.
Şehidin annesi ve nişanlısı ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde toprağa verilecek.
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