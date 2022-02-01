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Sayıları her geçen gün artıyor

Hatay'da bulunan Mileyha Sulak Alanı her yıl daha fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Hayat 01.02.2022, 22:04
Sayıları her geçen gün artıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşların güneydeki sığınağı haline gelen Mileyha Sulak Alanı, her yıl çok sayıda kuş türünü misafir ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 3 Eylül 2021'de Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edildiği tarihte 282 kuş çeşidini barındıran alanda tür sayısı her geçen gün artıyor.

Alanda yıl içinde yapılan gözlemlerde, Türkiye'de görülen 494 kuş türünden 291'i kayıt altına alındı.

Son 4 ayda tür sayısının 282'den 291'e yükseldiği alan; doğası, havası ve uygun beslenme şartları nedeniyle "kuş cenneti" olma yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahiline yakın konumdaki küçük göletler ve sazlıklardan oluşan alan, çok sayıda kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısının da ilgisini çekiyor.

"Burası vazgeçilmez bir han ve bu kuşlar da kervansaraydaki yolcular"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, buranın Türkiye üzerinde kanat çırpan göçmen kuşların konakladığı en önemli yerlerden biri olduğunu söyledi.

Mileyha Sulak Alanı'nda her mevsim göç hareketinin bulunduğunu aktaran Yoğurtcuoğlu şöyle devam etti:

"Biz her gözlemde 60 civarında farklı türle karşılaşıyoruz ve sürekli sirkülasyon halinde değişiyor. Bu da aslında Mileyha'nın ne kadar önemli olduğunu tekrar bize göstermiş oluyor. Mileyha'da her gün değişen kuş popülasyonu ve türleri bize buranın ne kadar önemli bir konaklama sahası olduğunu gösteriyor. Burası gerçekten vazgeçilmez bir han ve bu kuşlar da kervansaraydaki yolcular."

"Bizden kaçmıyorlar, rahat rahat gözlüyoruz"

Alanın daha fazla korunmasının önem arz ettiğinin altını çizen Yoğurtcuoğlu, "Burada emniyet güçleri ciddi bir koruma çalışması yapıyor. Şu an avlanmanın önüne geçmek için ciddi bir ilerleme katettik. Onun dışında buranın kuş cenneti olma yolunda koruma önceliğini daha ön plana aldık. Bir an önce burayı koruyup yasal statülerle daha iyi bir hale getirerek ileride bu yöreye Türkiye'den, yurt dışından insanların gelip bu cennet gibi yeri görmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'de kayıtlara geçen kuşların yarısından fazlasının Mileyha'da görüldüğünü dile getiren Yoğurtcuoğlu şunları kaydetti:

"Buradaki her sulak alan, doğal habitat ekstradan bir önem teşkil ediyor. Mileyha Sulak Alanı, Asi Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla oluşmuş bir delta sistemi ve aynı zamanda tuzcul ekosistemi var. Kış vakti buraya zamanını geçirmek isteyen yüzlerce kuş geliyor. Buraya gelirseniz en başta çeşit çeşit martılar olmak üzere yüzlerce kuşu görebilirsiniz. Burada silahlar patlamaya devam etmez ise çok yakın zamanda kazlar, kuğular, ördekler ve bilumum farklı ötücü kuş türleri gelmeye devam edecektir. Şu an biz onun keyfini yaşıyoruz. Bu hayvanlar bizden kaçmıyorlar, rahat rahat gözlüyoruz. İnceleme fırsatımız oldukça yeni türlerde zaten çıkacaktır."

"Üreyen kuşlar için de önemli"

Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan da Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türün burada gözlemlenebildiğini söyledi.

Alanın kuş gözlemcileri için önemli bir yer olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Bu alan göç yolu üzerinde olan bir alan kuşlar için çok önemli ve kesinlikle korunması gereken bir alan. İlkbahar ve sonbahar göçlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığı gibi onların korunması için ortam oluşturuyor. Aynı zamanda üreyen kuşlar için de önemli. O açıdan bu bölgenin eşi benzeri yok. Bütün halinde ekosisteme büyük katkı sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA
#Kuş #Emin Yoğurtcuoğlu #mileyha
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