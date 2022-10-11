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Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hayat 11.10.2022, 07:29
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mustafa Topal'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, İngiliz Burnu mevkiinde bilinmeyen bir nedenle şarampole devrilerek kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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