Samsun'da heyelan: 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi
Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi.
Hayat 16.03.2022, 07:09
İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı binanın bazı bölümlerine hasar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Binadakiler ekiplerce yakınlarının yanına yerleştirildi.
Bina sakinlerinden Kadir Memiş, "Bir anda bir gürültü duyduk. Gök gürledi sandık ama evden çıkıp aşağıya indiğimizde baktık ki binanın arka kısmındaki yamaçtan kayalar düşüyordu. Evlerimizi tamamen boşattık" dedi.
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