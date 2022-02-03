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Regaip Kandili'nde eller semaya açıldı

Türkiye genelinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Hayat 03.02.2022, 21:22
Regaip Kandili'nde eller semaya açıldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de, Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi'ne ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim dinledi.

Camilerdeki kandil programları yatsı namazı öncesi yapılan dua ile tamamlandı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bolu

Bolu kent merkezindeki tarihi Yıldırım Bayezid Camisi başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programlarda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Bilecik

Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camii'ne gelenler, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi. Cemaat, yatsı ezanının ardından namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Zonguldak

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası yapılan programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Ulu Cami'ye gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim de okundu.

Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Trakya 

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski Cami'de kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde, Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Regaip Kandili ve Üç Aylar konulu vaaz verildi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

Adana 

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda mevlit okundu, vaaz verildi.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın verdiği vaazın ardından namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envarül Hamid Camisi'nde Regaip Kandili dolasıyla program düzenlendi.

İl müftüsü Ali Çakmak'ın verdiği vaazın ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA
#Regaip Kandili #Cami
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