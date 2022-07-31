Polis ekipleri KPSS'ye yetişmeye çalışanları yalnız bırakmadı
Aydın'da polis, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yetişme telaşı yaşayan 28 adayı sınav salonlarına ulaştırdı.
Hayat 31.07.2022, 12:53
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu, Aydın'da 54 okuldaki sınav salonlarında yapıldı.
Kent genelinde 15 bin 976 adayın girdiği sınava geç kalanların yardımına ise polis ekipleri koştu.
Sınava yetişmeye çalışan 28 aday, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.
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