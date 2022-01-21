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Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber!

Asiye Ateş'in operasyonlarını yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin tüm doku eksiklileri giderildi. Şu an için hayati bir riskimiz yok artık" diyerek minik Asiye'nin haftaya taburcu edileceğini söyledi.

Hayat 21.01.2022, 12:17
Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber!

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iki operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, haftaya taburcu edilecek.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Akdeniz Üniversitesinde yapılan ilk yüz naklinin 10. yılı kapsamında Organ Nakli Merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, burada, Asiye'nin yaşadığı olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiğini söyledi.

 "Ciddi bir yaralanmaydı"

Özkan, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok ciddi bir yaralanmaydı, hayati boyutu, önemi vardı ama çok şükür o kısımları atlattık. Asiye'nin tüm doku eksiklileri giderildi. Şu an için hayatı bir riskimiz yok artık. Ama geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin bulunduğu noktada ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksikli var onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı, kulağını kaybetmesin diye ek girişim yapıldı geçen hafta içerisinde. En azından konuyla ilgili kulak burun ve boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı. beraber doku döndürmeleri ve onlar için bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Özkan, daha önce de yüz parçalanmalarını gördüklerini ama kemik parçasına, çoklu dokunun kaybedilmesine ilk defa şahit olduklarını vurguladı.

Asiye'nin hayati tehlikesinin olmadığının altını çizen Özkan, "Muhtemelen haftaya taburcu ederiz. Ondan sonra birkaç aylık sürelerde kontrollere çağıracağız ve ameliyatlar olacak. Şu anda hayatına devam eder ama fonksiyonel ve kozmetik kayıpları olmasın diye mutlaka birkaç ameliyat gerekecek." dedi.

Asiye'nin Antalya'da kalıp kalmayacağına ailesinin karar vereceğini ama aralıklı olarak kontrol edeceklerini belirten Özkan, aileyi hiçbir şeye muhtaç olmadan evlerine göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

#Asiye #pitbull #taburcu
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