Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Hayat 21.08.2022, 12:27
İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında 22 yaşındaki Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobil ile 36 yaşındaki Fikriye Özkara idaresinde elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ile bisikletteki 14 yaşındaki oğlu Halil Can Özkara hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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