Okul bahçesinde bir bozayı
Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesine giren ayı vatandaşlarca görüntülendi.
Hayat 21.11.2021, 20:13
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, okul bahçesine giren bozayı görüntülendi.
İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.
Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Vatandaşlardan Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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