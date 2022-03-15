Öğle namazını kılmak için ısıtıcıyı açtı ve...

Çorum'da camide namaz kılan genç, çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için ilan panosuna bir notla birlikte 10 lira bıraktı.



Güveçli köyü imam hatibi Yasin Şeker, akşam namazını kıldırmak için geldiği camide ilan panosunda 10 lira ve "Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım" notu ile karşılaştı.



Notu yazanı tespit etmek için caminin güvenlik kameralarını inceleyen Şeker, köyden olmayan birinin öğle namazını kılmak için camiye girdiğini, elektrikli ısıtıcıyı açıp namaz kıldığını ve çıkarken para ve notu bıraktığını gördü.



Şeker, AA muhabirine, görüntülerdeki kişini örnek olabilecek bir davranış sergilediğini söyledi.



Güvenlik kamerası görüntüsünü izlediğinde duygulandığını ifade eden Şeker, "Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın. Kardeşimiz çok güzel bir davranış sergiledi. Bu güzel davranışın herkese örnek olması için sosyal medya hesaplarımda paylaştım." dedi.

"Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum"



Genci bulmaya çalıştığını dile getiren Şeker, "Arkadaşımızı bulmak ve helalleşmek istiyorum. Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum. Köyümüzde yaşamadığını tespit ettik. Muhtemelen başka bir yere giderken namaz kılmak için camimize uğradı." diye konuştu.