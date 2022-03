Murat Ülker yazdı: "Off-road'dan neden zevk alıyorum?"

Murat Ülker'in yazısı şöyle:

Washington Post’taki makalede üç ayrı tip eğlenceden bahsediyor özetle.

Tip I eğlence, zevk alacağınızdan emin olup, yaptığınız aktiviteler. Arkadaşlarınızla güzel bir restoranda yemek yemek, sahil kenarında vakit geçirmek gibi… Yani güvenli alan sınırları içinde, süreci ve sonunu kestirebildiğiniz aktiviteler…

Diğer uç ise Tip III. Bu sonu dualarla, kurtarma operasyonlarıyla biten, bir daha asla yapmam dedirten etkinlikler. Mesela vahşi doğada tedbirsizce kaybolacağınız geziler, okyanusu yüzerek geçmeye çalışmak gibi ürkütücü ve mantıksız etkinlikler. Geçtiğimiz ay Atlantik Okyanusunu yelkenle 9 günde geçtim, ama yüzerek değil, Tip III değilim çok şükür…

Tip II ise dengeli durum diyebiliriz. Yani gerçekten tehlikeye atılmadan, fakat rahatsız eden ama cana can katan, meydan okuyuş hali, dengeyi tutturduğunuz aktiviteler…

Tip II, dağcılar arasında yaygın kullanılan bir terimmiş. Tişörtler, çıkartmalar vb ürünleri de satılıyormuş. Amazon’dan bir örnek vermişler yazıda, bir Tip II tişörtünün ürün açıklamasında “There’s three types of outdoor fun, and type 2 is the best. It’s worth telling stories afterwards, and it didn’t kill you.” Yani; üç çeşit açık hava eğlencesi vardır ve tip 2 en iyisidir, çünkü hayatınızı yaşamaya devam ederken anlatmaya değer hikayeleriniz olur.

İlginçtir kitap yazmak da bu kategoriye giriyormuş, nedense…

Konuyla ilgili akademide başka açılımlar var; Yeshiva Universite’sinden Travis Tae Oh bu konuda çalışmalar yapıyormuş. Onun vardığı sonuçsa eğlencenin iki bileşeni olduğu; aktiviteye kendinizi kaptırıp zevk alırken aynı zamanda bir özgürleşme duygusu olmasıymış. Yani aktivite sizi geçici olarak iş, pandemi ve benzeri streslerden, ebeveynlik sorumlulukları gibi yüklerden uzaklaştırırken eğlenebilmeniz kabil olacak. İyi bir tatil, yakın arkadaşlarla dışarı çıkmak gibi…

Yazıda organizasyon psikoloğu Michael Rucker’ın 2023’te bu konuda “The Fun Habit” isimli bir kitap yazacağından bahsedilmiş. Çıkınca okuruz…

https://www.washingtonpost.com/wellness/2022/03/24/what-is-type-2-fun/

Bense soranlara “ben hep tatildeyim ve ben hep çalışıyorum” diyorum. Yani ben aslında çalışırken eğleniyorum. O yüzden kendime Tip 4 dedim. Tüm bunları okurken bugün sizlerle paylaştığım ve fırsat buldukça yaptığım hobilerimden biri olan off-road’dan neden keyif aldığımı da aktarayım, sanırım sizi odaklanmayı zorunlu kılması hani günümüzün popüler tabiriyle “anda olmak” konusunda iyi bir egzersiz. Sizi zorluyor, asfaltın konforunun aksine tümsekleri gözeterek ve çamura saplanmadan yola devam ettikçe başarı duygunuzu tetikliyor. Hani içiniz hop ediyor…

Bir de doğanın içindesiniz tabii, seyrediyorsunuz, bir kitap gibi tabiatı okuyorsunuz, mahlukatın geçiciliğini ve kendinizin ve dertlerinizin aslında kesip atılan bit tırnak kadar mühim olduğunu anlayabiliyor olabilirsiniz.

Ama tabii bir de yanınızda sizinle o anı paylaşan kıymetli dostlarınız vardır.

Bu kadar bahsettikten sonra hafızamda güzel bir yer eden bu pazardan kalan video ve fotoğrafları da aşağıya ekliyorum. Hepinize şimdiden güzel bir hafta diliyorum.

Hiç sürüş izi olmayan bakir karlar…

Karda açan çiçekler ne cesurlar…





Off-road ekibi

Dikkate değer şeyler var etrafta, Kalkopirit taşı, renkleri bakır ve demir oksidasyonundan kaynaklanıyor.

https://youtu.be/5dOGU3J5zOs

https://youtu.be/GhWnnyEkziA

https://youtu.be/M0k6h4YDbcc