Murat Ülker, dünya kupası finalini milli takım formasıyla izledi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa, Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

ÜLKER MİLLİ FORMAYLA İZLEDİ

Türkiye'den de sanat ve iş dünyasından bazı isimler final maçını izledi. Acun Ilıcalı, İş insanı Murat Ülker gibi birçok isim dünya kupası heyecanına ortak oldu. İş insanı Ülker maçı Türkiye milli takımı formasıyla izledi.

Bazı ünlüler final coşkusunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı isimler ise paylaşım yapmaktan kaçındı. Acun Ilıcalı final coşkusunu Instagram hikayesine taşıdı.

Kaynak: Karar