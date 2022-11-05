Murat Ülker'den yemek tarifi
İş adamı Murat Ülker sosyal medya hesabından "Bugün yemekleri ben yaptım" notuyla kıymalı domatesli karnabahar pilavı ve zeytinyağlı mısırlı brokoli pirinci videosu paylaştı.
Hayat 05.11.2022, 23:20 05.11.2022, 23:21
İş adamı Murat Ülker sosyal medya hesabından "Bugün yemekleri ben yaptım" notuyla kıymalı domatesli karnabahar pilavı ve zeytinyağlı mısırlı brokoli pirinci videosu paylaştı.
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