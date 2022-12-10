Küresel ısınma Türkiye'de hortumun sıklığını ve görülme alanını artırdı

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uludağ, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği yaşandığını ve bunun olumsuz etkilerinin her geçen gün daha çok hissedildiğini ifade etti.

Coğrafi konum itibarıyla orta kuşakta yer alan Türkiye'nin 4 mevsimi yaşayan bir ülke olduğunu belirten Uludağ, okyanuslarda görülen siklonik fırtınaların (Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına) normal şartlarda Türkiye'de görülmediğini, ancak iklim değişikliğinin bu durumu değiştirdiğini dile getirdi.

Son yıllarda özellikle küresel ısınmaya bağlı okyanus yüzeylerindeki su sıcaklığının birkaç derece arttığını ve atmosfere büyük nem pompalandığını anlatan Uludağ, "Bu durum ciddi bir basınç farklı oluşmasını sağlıyor. Alçak basınç ile yüksek basınç arasındaki fark ne kadar büyük olursa rüzgarın şiddeti o kadar artar. Bu basınç farkı yakın mesafede oluşursa ve fark çok fazlaysa hortuma dönüşür." dedi.

"Hortumlar dünya genelinde arttı"

Uludağ, Meksika Körfezi ve Kuzey Amerika'da görülen hortumların dünya genelinde arttığını vurguladı.

Hortumların görülme sıklığı, şiddeti ve görüldüğü alanların küresel iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

"Kara ve deniz arasındaki sıcaklık farklarının artması, atmosferdeki değişim ve bozulmalar Türkiye gibi ülkelerde de ciddi hortum ve benzeri hava olayları oluşmasına neden oldu. Hortumlar hasar verici hale gelmeye başladı. Bu yıl Konya'da, geçen yıl Ankara'da sadece çöllerde görebileceğimiz kum fırtınaları, İç Anadolu'da yarı kurak bölgelerimizde karşımıza çıkar hale geldi. Bu durum, iklim değişikliğinin çok önemli kanıtıdır. Ama aynı zamanda bizim doğal ortamı yanlış kullanmamızın da çok önemli bir sonucudur."