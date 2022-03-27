Küçükçekmece'de otomobil takla attı: 1'i ağır, 6 yaralı
Küçükçekmece’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Hayat 27.03.2022, 10:58
Atakent Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kavşağa girerken takla atarak ters döndü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan ve durumu ağır olduğu belirtilen yolcu, bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.
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