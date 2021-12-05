Kırıkkale'de silahlı kavga
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.
Hayat 05.12.2021, 08:22 05.12.2021, 08:28
İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.D, İ.Ö, D.B. ve M.B. arasında Yaylacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında D.B, üzerinde bulunan tabancayla B.D'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan B.D, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerden D.B. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı, M.B. ise aranıyor.
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