Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti. Haberi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verdi.
Hayat 19.11.2022, 01:28
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Celal Kılıçdaroğlu Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
Kaynak: Sabah
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