Kedi kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı
Tuzla Deresi'nin istinat duvarının oyuğunda sıkışan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hayat 11.12.2021, 20:32
Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik personeli Mehmet Teke, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Şinasi Dural Caddesi'nden geçen Tuzla Deresi'nin yanında bir kalabalık gördü.
Kalabalığa yaklaşması üzerine dereden gelen kedi sesini duyan Teke, derenin istinat duvarında oluşan yarık içerisinde sıkışan kediyi kurtarmak için merdivenle dereye indi.
Teke, ensesinden tutuğu kediyi bir vatandaşın dereye sarkıttığı kovanın içine koyarak kurtardı. Kovayla yukarıya çekilen kedi, kısa sürede gözden uzaklaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen temizlik personeli Mehmet Teke, caddeden geçerken fark ettiği kalabalığın yanına gittiğini, ne olduğunu görmek için dereye indiğini ve sıkışan kediyi kurtarmak için müdahale ettiğini anlattı.
Kaynak: AA
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