Kars'ta kışın doğaya salınan atlar yiyecek ararken görüntülendi

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Susuz ilçesinde bağlı Aygır Gölü yakınlarında 2 bin 300 rakımda, köylerden doğaya salınarak başı boş bırakılan atlar, Kars-Göle kara yolu kenarında yiyecek ararken görüntülendi.

Sis, kar ve soğuk havaya rağmen gruplar halinde dolaşan atlar, karın az olduğu bölgelerde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Kar altında açık arazide yaşam savaşı veren atlar, çaresiz kalınca hava karardığında yine ölüme itildikleri köylere dönmeye çalışıyor.