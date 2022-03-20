Kars'ta ekipler doğum sancısı tutan kadın için seferber oldu
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.
Hayat 20.03.2022, 09:38
Merkeze bağlı Tekneli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Kıymet Mavzer'in, doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 9 aylık hamile olan Mavzer'e ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mavzer, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
"Allah devletimizden razı olsun"
Temel Mavzer, "Eşimin doğum sancıları başladı, ambulansı aradım, geldiler. Allah devletimizden razı olsun. İl Özel İdaresi ekipleri de yolu açıyor, yoğun bir tipi var. Allah razı olsun herkesten. Sancılar yoğunlaşınca aradık, çok şükür ambulans geldi." dedi.
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