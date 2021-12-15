Kars Çayı'nda yiyecek arıyorlar
Sıcaklığın eksi 14 derecelere kadar düştüğü Kars'ta bazı akarsular donarken yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.
Hayat 15.12.2021, 01:40
Yeşilbaş ördekler, Kars'ta son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek arıyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentteki bazı akarsular dondu.
Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle kentte kalarak göç etmeyen yaban kuşlar ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.
Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördeklerin, burada yavrularıyla yiyecek araması görüntülendi.
Kaynak: AA
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