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Karlı ve yağmurlu bir hafta bekleniyor

Meteoroloji, ülke geneline karlı ve yağmurlu havaların beklendiği uyarısında bulundu.

Hayat 26.03.2023, 10:49
Karlı ve yağmurlu bir hafta bekleniyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı.

Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren en düşük sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının zaman zaman görülmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Deprem bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8 en yüksek 20 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 5, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 11, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 17 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

#hava durumu
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