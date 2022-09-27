Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi

Annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı TRT ortak yapımı “Tay”, ilk haftasında 80 bin 546 kişiye ulaşarak gişede en çok izlenen film oldu.

TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan “Tay”, 23 Eylül’de sinemaseverlerle buluşmuştu.

Hem yetişkinlerden hem de çocuklardan büyük ilgi gören film, 23 Eylül’de vizyona giren tüm filmler arasından birinci olarak gişede seyirci sayısının yarısını aldı.

“Tay” 20 ülkede daha vizyon girmeye hazırlanıyor

Türkiye’de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film, önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.

3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk’un çevreci kahramanı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor.