Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Şükrü Yiğit (42), hayatını kaybetti.
Hayat 23.03.2022, 11:26 23.03.2022, 11:30
Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.
Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.
Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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