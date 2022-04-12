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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Gündemde ekonomiden dış politikaya dair birçok önemli konu bulunuyor.

Hayat 12.04.2022, 09:50 12.04.2022, 09:53
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabinede, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin diplomasi trafiği ile kıyılardaki mayın riski ele alınacak. Ayrıca ekonomi ve Doğu Akdeniz'deki son durum kabinenin diğer başlıkları olacak. Emeklinin bayram ikramiyesine zam konusunun da kabinede gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde ekonomiden dış politikaya birçok kritik başlık bulunuyor. Kabinede, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıyla ilgili son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki liderin bir araya gelmesi ve savaşın sonlandırılması için yürüttüğü diplomatik çabalar ele alınacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ MASADA

Ukrayna'dan kopup Karadeniz'e sürüklenen ve şu ana kadar 3'ü SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de masada olacak. Mayınların oluşturduğu tehdit, tespiti için yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler değerlendirilecek. Yine Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşları için yürüttüğü tahliye operasyonlarındaki son durum ile insani yardımlar konusunda atılabilecek adımlar da konuşulacak.

Kabinenin bir diğer önemli gündemi ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların ele alınacağı kabinede, stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek. Ayrıca sahada yapılan denetimler konusunda bakanların sunum yapması bekleniyor. Bir süredir tartışılan emeklinin bayram ikramiyesine zam konusunun da kabinede gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kabinenin bir diğer önemli gündemi ise Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın gündeminde ilk sıraya oturan enerji olacak. Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanaların taşınmasına devam edilirken, Doğu Akdeniz'deki son durum da ele alınacak. "Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde" şeklinde açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in son gelişmelerle ilgili kabineye bir sunum yapması bekleniyor.

TOPLANTI SONRASI İFTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede, koronavirüs salgınındaki son durum gibi başlıkların da masada olacağı toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Erdoğan, daha sonra da kabine üyeleriyle iftar yapacak.

Kaynak: Yeni Şafak
#kabine toplantısı #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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