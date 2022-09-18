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Jandarma köpekleri de operasyonlara katılıyor

Jandarma timlerinin rehine kurtarma, terör, patlayıcı tespiti operasyonlarına yönelik eğitimlerde köpeklerin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralar, en sıcak anları kayıt altına aldı.

Hayat 18.09.2022, 11:56 18.09.2022, 11:59
Jandarma köpekleri de operasyonlara katılıyor

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#jandarma köpekleri
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