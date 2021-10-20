İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler yapıldı.
Hayat 20.10.2021, 22:35
Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.
Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.
Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar sürdü.
Kaynak: AA
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