İstanbul Havalimanı'ndan arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür
İstanbul Havalimanı'nın bilgi ekranlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım ve ekip gönderen ülkelere kendi dillerinde teşekkür ediliyor.
Hayat 15.02.2023, 00:57
Türkiye'de 10 ili etkileyen asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, görevlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüyor.
İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama-kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte kendi dillerinde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtılıyor.
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|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
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|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
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|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
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|40
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|39
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|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
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|22
|32
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|21
|30
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|20
|29
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|21
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|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
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|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
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|21
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|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
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|20
|19
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|20
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