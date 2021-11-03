İstanbul'da mal sahibi kiracı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Beykoz’da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hayat 03.11.2021, 07:57
Yenimahalle'deki Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi’nde kiracıyla mal sahibi arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine mal sahibi S.E.H. tabancayla M.S.E. ve yanındakilere ateş etti.
M.S.E. hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaçan S.E.H. polisin çalışması sonucu yakalandı.
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