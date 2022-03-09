İstanbul'da kar ve buzlanmaya karşı kapsamlı çalışma yürütülecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde gerçekleştirilecek kar ve buzla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç (68.000 ton tuz-130 ton solüsyon), ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 117 araç, 215 personel (11.000 ton tuz-370 ton solüsyon), Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin 92 kilometrelik sorumluluk alanında 73 araç, 170 personel (10.070 ton tuz-solüsyon 300 ton), İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanındaki 3.108 kilometrelik yol ağında 87 nokta, 435 tim, 2.554 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki 23.014 kilometre yol ağında 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplam 24.520 personel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımız 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel, AFAD 207 personel ve 78 araçla görev yapacaktır.''

Türk Kızılayın ise 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personel ve 90 aracıyla vatandaşlara ikram hizmetinde bulunacağı kaydedildi.