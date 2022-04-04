İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Saat 04:00 sıralarında Dudullu OSB Mahallesi Barlas Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Plastik ve kağıt atıkların bulunduğu tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede bütün tesisi sardı. Yangın daha sonra çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Patlamaların yaşandığı tesise takviye olarak İstanbul'un değişik noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından sonra kontrol altına alındı.

Yangın sonucu plastik, kağıt, metal ve elektronik atıkların depolandığı tesiste büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Alevler 8 iş yerine sıçradı"

Alevlerin sıçradığı iş yerinin sahibi Ersin Aytar, "Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Biz geldiğimizde itfaiye ekiplerini çağırdık. Yaklaşık 8 iş yerine sıçradı. Zararımız 300 bin Türk Lirası’’ dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı