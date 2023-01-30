İstanbul'a yılın ilk karı yağdı
Bir süredir sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.
Hayat 30.01.2023, 09:57
İstanbul'un yüksek kesimlerinde yılın ilk kar ve sulu kar yağışı görüldü. Yağış, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı düştü. Kartal Aydos ormanına kar yağdı. Ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yağan sulu kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Yurt genelinde yağış ve kar görülecek
Silivri'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü. Kar, kısa süre sonra yeniden yerini yağmura bıraktı. Arnavutköy Fenertepe yolunda da karla karışık yağmur yağdı.
Gece yarısı ise Çatalca'ya lapa lapa kar yağdı. Araçların üstü kısa sürede beyaza büründü.
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|Takımlar
|O
|P
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|20
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|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
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|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
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|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
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|25
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|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
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|21
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|21
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|20
|16. Kasımpaşa
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|19
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|20
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|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
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|38
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|21
|37
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|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
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|19
|17
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|19
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