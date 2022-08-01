İnsanların kendini sevdirmek için daha az konuştuğu ortaya çıktı

Virginia Üniversitesi'nden sosyal psikolog Quinn Hirschi ve meslektaşları, bu duruma "suskunluk önyargısı" adını verdi.

Personality and Social Psychology Bulletin adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre insanlar, biriyle özellikle ilk kez konuşurken olması gerekenden daha fazla sessiz kalmaları gerektiğine inanıyor.

Ancak Hirschi, çoğu insanın ilk izlenimlerini bu şekilde oluşturmadığını söyledi. Bulgulara göre aslında, bu sohbetler sırasında çok konuşmak kişiyi sevimsiz göstermiyor.

Hirschi, "Bazılarının kendileri hakkında konuşmayı sevdiğini, diğer insanlarınsa böyle yaparsak bize yaklaşmak istemeyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Makalede de konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

İnsanlar sohbet süresinin yarısından daha az konuşurlarsa sevileceklerine inanıyor. Oysa aslında yarısında veya daha fazlasında konuşurlarsa daha çok seviliyorlar.

İlk başta iki adımda gerçekleştirilen çalışmada önce 95 lisans öğrencisi, sonra da 110 katılımcı yer aldı. Bu kişilerden önceden tanımadıkları biriyle sohbet ettiklerini ve onları etkilemeye çalıştıklarını hayal etmeleri istendi.

Daha sonra üçüncü aşamaya geçildi. Bu aşamada da 118 katılımcı vardı. Ancak katılımcılardan bu kez hayal etmeleri istenmedi. Bunun yerine birbirleriyle sohbet etmelerine izin verildi.

Bu aşamada katılımcılar, zamanın yüzde 30'u, yüzde 40'ı, yüzde 50'si, yüzde 60'ı veya yüzde 70'inde konuşacak kişiler olarak gruplara ayrıldı. Bulgular, bir kişi ne kadar çok konuşursa o kadar sevimli bulunduğunu gösterdi.

Hirschi ve meslektaşları, katılımcıların doldurduğu anketleri ve çalışma sırasındaki davranışlarını inceledi.

Böylece katılımcıların karşısındaki kişiyi etkilemek için daha suskun kalmayı tercih ettiği görüldü.

Bunun bir yanılgıdan ibaret olduğunu vurgulayan Hirschi, "Elbette sohbetin yüzde 100’ünde konuşmanın en iyi strateji olduğunu söylemiyoruz" ifadelerini kullandı:

Sadece insanları güvensizlikten biraz uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe, VICE, Pyspost