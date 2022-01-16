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İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktı

Aksaray'da İzzet Koçak adlı yetiştirici, ineklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini artırmayı hedefliyor.

Hayat 16.01.2022, 23:15
İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktı

Aksaray'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Koçak, Rusya'da ineklerin süt verimini artırmak için uygulanan ve olumlu sonuç alınan sanal gerçeklik gözlüğünü ineklerinde denedi, süt veriminin arttığını gözlemledi.

İzzet Koçak, 2018'de kurduğu işletmede bulunan 180 büyükbaş hayvanın bakımı konusunda gelişen teknolojiyi takip ediyor.

İneklerine klasik müzik dinleten Koçak, iki ineğine de süt verimini artırmak için sanal gerçeklik gözlüğüyle yeşil meraların görüntüsünü izletiyor.

Koçak, AA muhabirine, 3 kuşaktır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

İşletmesinde bulunan irili ufaklı 180 büyükbaş hayvandan 100'ünün sağıldığını aktaran Koçak, şöyle konuştu:

"Üreticiler olarak yem ve saman fiyatlarının artmasıyla alternatif yol arayışına girdik. Rusya'da ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmış. Biz de kendi işletmemizde bunu denemeye karar verdik. İlk etapta sanal gerçeklik gözlüğünü iki hayvanımızda denedik. Yaklaşık 10 gün boyunca takip ettik. Gözlük taktığımız hayvanlarda sütün hem kalitesi hem de miktarında artış olduğunu gözlemledik."

"22 litre veren ineğimiz 27 litre süte çıktı"

Koçak, çevresel koşulların ineklerin sağlığını ve süt üretimini etkilediğinin daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlandığını ifade etti.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklere yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettirdiklerini anlatan Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmemizdeki ineklerden günlük ortalama 22 litre süt alıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığımız ineklere uçsuz bucaksız yeşil bir mera izlettiriyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü taktığım 2 ineğin süt ortalaması 27 litreye kadar çıktı. Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Hayvanların daha az stresli olduğunu gözlemledik. Bu iki durum da süt verimine yansıyor, sütün kalitesi ve miktarı artıyor. Rusya'da bir işletmede denenmiş, biz bunu tesadüfen sosyal medyada gördük. Biz de denemeye karar verdik. Şimdilik 2 ineğimize taktık ve artışları gözlemledik. Şu anda deneme aşamasındayız. İkinci etap olarak 10 sanal gerçeklik gözlüğü daha sipariş ettik. Eğer onlarda da başarılı olursak tüm ineklerimiz için gözlüklerimizi sipariş edeceğiz."

"Rusya'daki firmayla bağlantıya geçtik"

Koçak, Rusya'daki gözlüklerin hayvanların iki gözünü de kapattığını ancak kendilerinin tek gözlüğe görüntü vererek deneme yaptıklarını belirtti.

İneklerin diğer gözünü de gözlükle kapattıklarını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Hayvanımıza sanal gözlükle hem rahatlatan müzik dinlettiriyoruz hem de uçsuz bucaksız merada gezdiriyoruz. Tek gözüyle bile bu başarıyı elde ettik. Rusya'daki gözlükleri üreten firmayla da bağlantıya geçtik. İnşallah 10 ineğimizde de başarılı olursak sürümüzün hepsine Rusya'dan gözlük sipariş edeceğiz."

İşletmesinde ayrıca hayvanlara klasik müzik de dinlettiğini aktaran Koçak, "Bu da hayvanlarımızın ruhunu dinlendiriyor. Hayvanlarımızı işletmemizde sürü takip sistemiyle takip ediyoruz. Ayak bileklerine takılan çip sayesinde ne kadar geviş getirdiğinden ne kadar süt verdiğine kadar takip edebiliyoruz. Bu çip, sağımhaneye giren ineklerde ne gibi sıkıntılar olduğunu uyarıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Aksaray #inek #sanal gerçeklik gözlüğü
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