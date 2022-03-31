İlk teravih Hakkari'de kılınacak
Salgın tedbirleri çerçevesinde 2 senedir camilerde kılınamayan teravih namazı bu ramazanda cemaatle kılınabilecek. İlk teravih yarın tüm camilerde eda edilecek.
Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı.
Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak.
Ramazanda bütün irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.
İlk teravih Hakkari'de kılınacak
Türkiye'de ramazanın birinci günü ilk teravih Hakkari'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak.
İstanbul'da saat 20.57'de kılınacak ramazanın ilk teravihi, Ankara'da saat 20.39'da, İzmir'de saat 20.59'da, Bursa'da saat 20.55'te eda edilecek.
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