İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine uyarı

81 valiliğe gönderilen yazıda ülke genelinde havaların ısınmasıyla dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karın ani ve hızlı erimesi sonucu akarsu debilerinde artış olabileceği bildirildi.

Bu nedenle sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği, afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceği kaydedilen yazıda muhtemel jeolojik ve meteorolojik afet ve acil durumlar öncesinde hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

Hazırlık, risk azaltma ve önleme çalışmalarının koordinasyonunun valiliklerin il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütüleceği belirtilerek, yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"Tüm illerde merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgeler tespit edilerek önlemler belirlenecek.

Risk tespit edilen yerlerde ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar, köy koruyucuları ve vatandaşlar, muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilecek.

Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar daha dikkatli olmaları hususunda uyarılacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar risklere karşı uyarılırken ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirmeleri istenecek.

Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, kara yolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinesi, makine donanımı ile ilgili personeli belirlenerek 'Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'ne veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri, 'Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre yürütülecek.

Ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan illerde İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi'ne uygun hareket edilecek."