Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu dolu havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Hayat 17.04.2022, 15:52
Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta oynayan Mehmet Yamaç İlhan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Mehmet Yamaç'ın oynadığı yere yakın evin havuzuna düştüğünü fark eden çevredekiler, çocuğu havuzdan çıkardı.
İlçedeki özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından İzmir'deki daha donanımlı hastaneye sevk edildi.
Mehmet Yamaç İlhan, doktorların çabasına rağmen yaşama tutunamadı.
11
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|33
|42
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|61
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|31
|42
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|41
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25