banner38

Hacılar Medine'de kutsal mekanları ziyaret etti

Hacı olan Müslümanlar, Medine'de ibadetlerinin yanı sıra kutsal mekan ve alanları ziyaret etti.

Hayat 14.07.2022, 21:19
Hacılar Medine'de kutsal mekanları ziyaret etti

Kutsal yolculuğun Mekke'de olan kısmını tamamlayarak, Hazreti Muhammed'e hicrette kucak açan şehir Medine'ye gelen hacılar, burada Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) yoğun ilgi gösterdi.

Mescid-i Nebevi'de, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacılar, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua etti.

Bazı hacılar ise ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından da önem arz eden mekan ve alanları ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen mekanlar

Hacıların en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında 10 bin civarında sahabenin mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki yer aldı.

Hazreti Peygamber'in hicretin ardından kısa sürede inşa ettirdiği ve bizzat inşası sırasında çalıştığı, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de ziyaret edilen yerler arasında.

Hacıların en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri de Kıbleteyn Mescidi. Bu mescidin "iki kıbleli" olması, hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra yaşanan bir olaya dayanıyor. Ashabı ile Selemeoğulları Mescidi'nde yüzlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek öğle namazı kılan Hazreti Muhammed'e gelen vahiyle cemaatin artık yüzünü Mescid-i Haram'a (Kıble'ye) dönerek ibadet etmesi emredildi. Kudüs'e doğru dönülerek başlanılan namaz Kabe'ye yönelerek tamamlandı.

Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanlar ve Okçular Tepesi

İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı yer Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Burayı ziyaret eden hacılar Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrinde dua ediyor ve sonrasında Okçular Tepesi'ne çıkıyor.

Hendek Savaşı'nın yapıldığı alan ve burada bulunan Yedi Mescitler (Mesacid-i Seb'a) bölgesi de hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Mekke'deki hava koşulları nedeniyle hacılar, sıcaktan korunmak amacıyla ziyaretlerini ağırlıklı olarak sabah saatlerinde veya ikindi sonrasında gerçekleştiriyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ulvi Ata, Medine'ye gelen hacıların Mescid-i Nebevi'de namaz kılmalarının yanı sıra İslam tarihinde önemli yerleri, Hazreti Muhammed'in ayak bastığı, nice mücadeleler verdiği mekanları da ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu ziyaretlerin Müslümanlarda tarih bilincinin gelişmesini sağlayabileceği ümidinde olduğunu ifade eden Ata, ziyaretçilerin İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in sünnetinin nasıl mücadelelerden geçerek bugüne ulaştığını gözlemleyebileceğini anlattı.

Ata, "Bu ziyaretlerin Kur'an'a daha sıkı sarılmamıza, Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile olacağı kanaatindeyim. Peygamber Efendimizin emanet ettiği sünnetini bu aşkla, bu dikkatle, bu sevdayla ele almak, onun bize mirasını, emanetini bizden sonra gelen nesillere iyi bir şekilde usulünce devredebilmek için bize bir Müslüman bilinci farkındalığı kazandırır diye ümit ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
#hacı #Suudi Arabistan #kutsal mekanlar
Yorumlar (0)
banner35
25
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23