Galata Kulesi'nde anlamlı ışık gösterisi
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit öğretmenlerin görsellerinin yansıtıldığı gösteriye vatandaşların ve turistlerin ilgisi büyük oldu
Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ile Cumhuriyet döneminden öğretmen ve öğrenci fotoğrafları paylaşıldı.
Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra şehit öğretmenlerin isimleri de yansıtıldı.
Etkinliğin sonunda, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Yalçın da gösterildi.
Yalçın'ın portresinin ardından "Başta şehit olan öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerimize minnetle... Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri paylaşıldı.
Düzenlenen ışık gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.
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