FSM Köprüsü Dünya Kanser Günü için renklendirildi

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Mavi ve turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.