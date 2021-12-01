Fırtınada hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi
Başına isabet eden kalas parçasıyla hayatını kaybeden 72 yaşındaki Huriye Pulur'un cenazesi Amasya'da toprağa verildi.
Hayat 01.12.2021, 19:34
İstanbul Sultangazi'de, fırtına sırasında bir binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Huriye Pulur, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde oturduğu binanın çatısını oğluyla onardığı sırada karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Pulur'un (72) cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adlı Tıp Kurumu morgundan alınarak, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsü köyüne getirildi.
Pulur'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Pulur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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