Feribot seferleri iptal edildi
Kabatepe-Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Hayat 24.10.2021, 18:35
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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