Fazla bal yemekten bitkin düştü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.
Hayat 11.08.2022, 17:45
Karakaş köyü sakinleri, dağlık alanda yolda hareketsiz halde yatan ayıyı görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü.
Ayının tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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