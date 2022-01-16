Evlat nöbeti 867. gününde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 867'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Çocukları için evlat nöbetini 3 yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz. Oğlumu çok özledim. Evladımın yeri orası değil, artık evine gelsin. 6 yıldır hasretini çekiyorum." diye konuştu.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Evladından bugüne kadar haber alamadığını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Geçen 8 yıldır ne haberin ne sesin ne de kokun var. Rahatsız olduğum halde senin peşine düştüm. Ne olursun dön gel. Onlara inanma oğlum, devletimize sığın. Tüm çocuklara sesleniyorum onlar yalancı, hepiniz gelin. Yeter bize çektirdiğiniz bu zulüm. PKK'dan, HDP'den istiyorum çocuğumu. Nasıl götürdüyseniz öyle de getirin."