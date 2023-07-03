Et yiyen örümcek alarmı
Elazığ’da görülen iri örümcek et yiyen olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' şüphesi yarattı. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zehirli örümcek türünün, özellikle akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.
Hayat 03.07.2023, 18:30 03.07.2023, 19:46
Elazığ’da merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde iri görünümlü örümcek dikkat çekti. Örümceğin 'Sarıkız örümceği olabileceği iddia edildi.
1 metre yükseğe zıplayabiliyor
Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabiliyor.
Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.
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