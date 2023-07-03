Et yiyen örümcek alarmı

Elazığ’da merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde iri görünümlü örümcek dikkat çekti. Örümceğin 'Sarıkız örümceği olabileceği iddia edildi.

1 metre yükseğe zıplayabiliyor

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.