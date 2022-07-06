Emine Erdoğan, vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2002'de 515 olan koruyucu aile sayısının 7 bin 212'ye ulaştığını ve bu ailelerin yanında 8 bin 723 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da yer aldığı Koruyucu Aile Günü Şenliğine katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, ilk kez düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" kutlamaları vesilesiyle koruyucu ailelerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Koruyucu aile sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Erdoğan, koruyucu ailelerin kendi içinde çok güçlü bir yapı haline geldiğini gördüğünü, iyilik ve merhametin birbirine eklenerek bükülmez bir bilek olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, 10 yıl önce başlattıkları "Gönül Elçileri Projesi" ile tertemiz niyetler ve binbir emekle manzarası insaniyet olan güzel bir yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllülük, bizi biz yapan en değerli toplumsal kodlarımızdan biridir. Biz de istedik ki bu dayanışma örneği dalga dalga büyüsün. Projemizin odaklarından biri, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısını artırmaktı. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de sadece 515 olan koruyucu aile sayımız, bugün 7 bin 212. Biliyorsunuz Kovid-19 salgınının hayatın her alanında son derece olumsuz etkileri oldu. Buna rağmen 2021 yılında 1213 koruyucu aile yanına 1462 çocuğumuz yerleştirildi. Şunu da büyük bir gururla söylemek isterim, koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz, ilgiye, sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu evlatlarımızdan 41'inin ağır engel durumu var."

"147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor"

Emine Erdoğan, "Yeryüzünü meleği" olarak nitelendirdikleri tüm koruyucu anne ve babalar sayesinde vicdanın, bir insanın varabileceği en yüksek mertebe olduğuna olan inancının kuvvetlendiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklar için birçok model geliştirdiğini belirten Erdoğan, farklı hizmet modelleriyle çocukların bakımlarının sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetiyle 147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor. Bunun yanında 18 bin 584 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlandırıldı. Koruyucu ailelerimiz için de türlü sosyal ve ekonomik destekler sunuluyor. Bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor. Bu ücret, engelli çocuklarımız için yüzde 50 daha artırılıyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları için, yılda 2 kez de kıyafet ihtiyacı için ödemeler yapılıyor. Çocuklarımızın sağlık harcamaları ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında karşılanıyor. Koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan bir kişiye eğer isterse asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası yapılıyor. Koruyucu ailelerimize ve çocuklara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor."

Devletin, çocuklar ailelerin yanına yerleştikten sonra da üzerlerinden elini çekmediğini ifade eden Erdoğan, bu güzel insaniyet yolunun ailelerle birlikte yüründüğünü anlattı.

Bir anne ve babanın kalbinin, dünyanın en geniş evi olduğunu ve içine tüm çocukların sığabileceğini dile getiren Erdoğan, dünyanın tüm çocuklarını öz evlat saymak için kan bağına ihtiyaç olmadığını söyledi.

Emine Erdoğan, sevgiye ve güvene doymuş bir çocuğun her zorlu şartta ayakta kalabileceğine işaret ederek çocukların kalplerinde insanlığa karşı güven, geleceğe dair inanç ve hayata karşı sevgi taşımalarına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti

Dünyanın en cömert ülkesi olarak anılan Türkiye'nin, şefkati Darüşşafaka, Darülaceze gibi çatıların altında kurumsallaştırabildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyayı, dostluk, kardeşlik, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma gibi eşsiz faziletlerin pencerelerinden seyrettik. İşte, koruyucu aile hizmet modelimiz de bu anlayışın, insanın insana emanet olduğu bilincinin bir tezahürüdür. İyi muamele ettiğiniz bu çocuklarımızla dolu evleriniz 'en hayırlı ev' olarak müjdelenmiştir. Her birinize, bize böyle büyük bir insanlık örneği sunduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Mutluluğunuzun, beraberliğinizin, hanelerinizin bereketinin daim olmasını diliyorum. Son olarak, tüm vatandaşlarımızı, bir çocuğumuzun elinden tutmaya davet ediyorum. Çünkü bu güzel yavrular, yolunu hasretle gözlediğimiz, bilmeden özlediğimiz can parelerimizdir."

Koruyucu aileler deneyimlerini paylaştı

Koruyucu aile programında yer alan ebeveynlerden Naci Can, 9 yıl önce bir çocuğun hayatına dokunduklarını ve onun koruyucu ailesi olduklarını söyledi.

Bir çocuğun hayatına yön vermenin aslında olumlu yönden ailenin hayatını da değiştirdiğini belirten Can, "Biz bir çocuğa aile olacağımızı düşünürken aslında onun bizim hayatımıza dokunduğunu, hayatımızı güzelleştirdiğini fark ettik. Koruyucu aileliğimiz başladıktan sonra zaman içerisinde çocuğumuzun sağlık problemleri ortaya çıktı. Bir engel durumunun olduğunu öğrendik. Bu durum birbirimize daha sıkı kenetlenerek daha sabırlı, daha mutlu bir aile olmamızı sağladı. Bakanlığımızın desteği ve annemizin emekleri sayesinde yavrumuzun engel durumunun yüzde 80'lerden yüzde 20'lere inmesini başardık." diye konuştu.

Koruyucu anne Nuran Yüksel de biyolojik iki kız çocuğu olduğunu ama her zaman bir çocuğa koruyucu ailelik yapmak istediğini söyledi.

Bir çocuğun hayatına dokunabilmek için 2014'te koruyucu aile başvurusunda bulunduğunu anlatan Yüksel, "Talebim olumlu karşılandı 3 farklı kardeşten oluşan toplam 9 çocuğum farklı tarihlerde yanıma yerleştirildi. Bu 9 çocuğum da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen mesleki çalışmalar neticesinde biyolojik ailelerinin yanına döndürüldü. Şu an 3'ü kardeş 4 çocuğumla yaşamıma mutlu şekilde devam etmekteyim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından koruyucu ailelere plaket veren Emine Erdoğan'a Bakan Yanık tarafından Saray Çocuk Evleri'ndeki çocukların kağıt rölyef tekniğiyle yaptığı tablo hediye edildi.

Çocukların yaptığı resimler ile Sıfır Atık projesine ilişkin materyallerin sergilendiği alanı gezen Erdoğan, sohbet ettiği koruyucu aileleri tebrik edip kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Emine Erdoğan, programın düzenlendiği alana bir erkek ve bir kız çocuğunun elinden tutarak geldi.

Programın başında, Koruyucu Aile Programında yer alan çocuklardan oluşan "Uğur Böceği" isimli koro ile koruyucu babalık yapan Recep Bağlıcı, çeşitli şarkılar seslendirdi.