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Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2021 hicri takvime göre ekim ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2021 ekim ayı hacamat ayı günleri takvimi

Hayat 26.10.2021, 17:30
Ekim ayında ne zaman hangi günler hacamat yaptırılır?

2021 hicri takvime göre ekim ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Hacamat günleri önemlidir!
*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Ekim 2021 hangi günler hacamat yapılmalı?
Ekim ayına yaklaşacağımız şu günlerde hangi tarihlerde hacamat yapılacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayında hangi tarihlerde hacamat yapılmalı?

2021 Ekim (Saferi) ayında en etkili hacamat günleri;

6 Ekim Salı, 8 Ekim Perşembe, 10 Ekim Cumartesi, 12 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Çarşamba yani Safer ayının; 19, 21, 23, 25 ve 27. günleri tarihleridir.

Kimlere hacamat yapılmaz?
Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

#hacamat
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